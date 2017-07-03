В Приморском океанариуме 500-килограммовый морж сломал себе шею, после прыжка в бассейн без воды, пишет LIFE.

Как сообщается, неизвестный рассказал причину, по которой единственный морж Приморского океанариума во Владивостоке по кличке Миша с апреля не выходит с больничного. Он рассказал, что питомец сломал себе шею из-за халатности сотрудников.

В моменты, когда в бассейне нет воды, должна быть закрыта решетка, которая перегораживает доступ к "водоему".

Миша является звездой Приморского океанариума.