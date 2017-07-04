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Несоответствие истории: 38 учебников исключено из школьной программы

, ИА "Амител"
Учебники проверялись на соответствие концепции.

Фото: Nooov.ru

38 учебных пособий были исключены из школьной программы после прохождения проверки на соответствие историко-культурному стандарту, разработанному под руководством Российского исторического общества (РИО), сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на собрании общества, пишет "Парламентская газета".

Была проведена оценка всех учебных пособий по истории России, которые находились в федеральном перечне учебников. 

"В результате огромной работы из федерального перечня было исключено 38 учебников, которые не соответствовали концепции историко-культурного стандарта", — сообщила Васильева.

Она отметила, что в список было включено 14 учебников, которые входят в три новые разработанные линейки, по которым школьники начнут новый учебный год.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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