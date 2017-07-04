Член омского Заксобрания от фракции ЛДПР Виктор Стручаев раскритиковал мэрию Омска за приглашение Надежды Бабкиной на День города, отметив, что из-за таких шоу молодежь покидает регион.

На портале Госзакупок разместили контракт, согласно которому выступление Бабкиной в Омске обойдется бюджету в 2,3 миллиона рублей.

Директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак отметил, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей и будет большое единение с людьми на этом концерте: "Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у нее это получится. У нее коллектив молодой, очень молодые музыканты". Об этом ранее сообщило издание "Омск здесь".

В ответ депутат Стручаев написал у себя на страничке "ВКонтакте": "...хотя бы одну группу или исполнителя, которых ожидает увидеть молодежь можно пригласить раз в году. Например, в Красноярске в этом году на День города выступит L’One, а в Новосибирске выступила группа "Несчастный случай".

К слову, как сообщают в СМИ, выступление рэпера L’One обошлось бы бюджету примерно в 1,3 миллиона рублей. В стоимость входит перелет, проживание, гонорары и остальные сопутствующие траты.

По мнению Стручаева, такие, казалось бы, "ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма": "Они смотрят на другие города, идущие в ногу со временем, и принимают решение о переезде, расценивая совокупность факторов".

Сами омичи уже дали понять властям, чье выступление они хотели бы увидеть на День города. В голосовании, организованном в социальной сети "ВКонтакте", победила группа "Ленинград".