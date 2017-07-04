Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о проведении конкурса на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Российское военно-историческое общество сообщает о проведении международного открытого творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника воссоединения Крыма с Россией", — сообщили в РВИО.

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки, находящейся в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив.

Еще один памятник — князю Григорию Потемкину, основателю Черноморского военно-морского флота будет установлен в Севастополе по инициативе председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Идею поддержал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Власти Севастополя определяют место установки памятника.

Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО. Для создания памятников уже объявлен народный сбор средств.