Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств. Фигурантом дел является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", — говорится в сообщении регионального МВД.

Как отмечается, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, были совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

"Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей", — утверждают в МВД Чечни.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел.

Следствием установлено, что "руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств".

"В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.