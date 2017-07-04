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Новости

СМИ: транспортные расходы депутатов увеличили почти втрое

, ИА "Амител"
Глава комитета Госдумы по регламенту отметила, что эти расходы не индексировались 10 лет

Фото: seite1.ru

Государственная дума почти втрое увеличила транспортные расходы для депутатов, а позже сумму могут еще пересмотреть в сторону увеличения, передают "Известия".

Отмечается, что увеличение расходов с 296,8 тысячи рублей до 830 тысяч рублей на депутата в год утвердил думский комитет по регламенту. Его глава Ольга Савостьянова подчеркивает, что данные расходы не индексировались 10 лет.

Во время принятия бюджета был поднят вопрос о том, что денег может не хватить, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть лимиты. "Сейчас заканчивается полугодие — мы посмотрели, как складывается ситуация, проанализировали и приняли решение эти лимиты увеличить до 830 тыс. рублей, — цитирует газета Савостьянову.

Источник газеты в аппарате подчеркивают, что теперь депутаты смог пользоваться транспортом в регионах не лишь в региональную неделю, как это было ранее, но и в любое время.

По словам собеседника издания, транспортные лимиты стало можно увеличить после того, как ГД сэкономила деньги на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет.

Подчеркивается, что еще в парте председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что каждый депутат сможет потратить на транспортные расходы порядка 800 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.07.2017 09:05
- гость -

Сколько депутатов у нас в Крае и какие транспортные можно тратить?

0  0
4.07.2017 09:19
- гость -

Какая польза от депутатов

0  0
4.07.2017 09:23
- гость -

порадуемся за депутатов!

0  0
4.07.2017 09:23
- гость -

как на отгулах экономят?
Как им раньше хватало 296 800, а теперь и 830 000 может не хватить? На Канары тоже, видимо, будут оформлять работой.
Что такое отгулы за свой счёт?
Почему дети умирают, но для них денег нет?

0  0
4.07.2017 09:24
- гость -

Какая польза от депутатов

да как от спинеров

0  0
4.07.2017 09:40
гость

А кто-то на 830 тысяч рублей в год вынужден жить, кормить детей и платить неподъемную коммуналку.

0  0
4.07.2017 09:43
- гость -

240 миллионов на бестолковых потратят

0  0
4.07.2017 09:43
- гость -

Сколько, простите? Почти миллион в год на проезд? Это куда, чем и сколько раз надо ездить, никак личным самолетом летать?

0  0
4.07.2017 09:44
- гость -

240 миллионов на бестолковых потратят
в смысле на 240 миллионов больше тратить будут

0  0
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