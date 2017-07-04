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Государственная дума почти втрое увеличила транспортные расходы для депутатов, а позже сумму могут еще пересмотреть в сторону увеличения, передают "Известия".
Отмечается, что увеличение расходов с 296,8 тысячи рублей до 830 тысяч рублей на депутата в год утвердил думский комитет по регламенту. Его глава Ольга Савостьянова подчеркивает, что данные расходы не индексировались 10 лет.
Во время принятия бюджета был поднят вопрос о том, что денег может не хватить, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть лимиты. "Сейчас заканчивается полугодие — мы посмотрели, как складывается ситуация, проанализировали и приняли решение эти лимиты увеличить до 830 тыс. рублей, — цитирует газета Савостьянову.
Источник газеты в аппарате подчеркивают, что теперь депутаты смог пользоваться транспортом в регионах не лишь в региональную неделю, как это было ранее, но и в любое время.
По словам собеседника издания, транспортные лимиты стало можно увеличить после того, как ГД сэкономила деньги на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет.
Подчеркивается, что еще в парте председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что каждый депутат сможет потратить на транспортные расходы порядка 800 тысяч рублей.
Комментарии
Сколько депутатов у нас в Крае и какие транспортные можно тратить?
Какая польза от депутатов
порадуемся за депутатов!
как на отгулах экономят?
Как им раньше хватало 296 800, а теперь и 830 000 может не хватить? На Канары тоже, видимо, будут оформлять работой.
Что такое отгулы за свой счёт?
Почему дети умирают, но для них денег нет?
Какая польза от депутатов
да как от спинеров
А кто-то на 830 тысяч рублей в год вынужден жить, кормить детей и платить неподъемную коммуналку.
240 миллионов на бестолковых потратят
Сколько, простите? Почти миллион в год на проезд? Это куда, чем и сколько раз надо ездить, никак личным самолетом летать?
240 миллионов на бестолковых потратят
в смысле на 240 миллионов больше тратить будут