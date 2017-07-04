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Государственная дума почти втрое увеличила транспортные расходы для депутатов, а позже сумму могут еще пересмотреть в сторону увеличения, передают "Известия".

Отмечается, что увеличение расходов с 296,8 тысячи рублей до 830 тысяч рублей на депутата в год утвердил думский комитет по регламенту. Его глава Ольга Савостьянова подчеркивает, что данные расходы не индексировались 10 лет.

Во время принятия бюджета был поднят вопрос о том, что денег может не хватить, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть лимиты. "Сейчас заканчивается полугодие — мы посмотрели, как складывается ситуация, проанализировали и приняли решение эти лимиты увеличить до 830 тыс. рублей, — цитирует газета Савостьянову.

Источник газеты в аппарате подчеркивают, что теперь депутаты смог пользоваться транспортом в регионах не лишь в региональную неделю, как это было ранее, но и в любое время.

По словам собеседника издания, транспортные лимиты стало можно увеличить после того, как ГД сэкономила деньги на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет.

Подчеркивается, что еще в парте председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что каждый депутат сможет потратить на транспортные расходы порядка 800 тысяч рублей.