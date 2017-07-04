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Запуск баллистической ракеты вновь произошел в КНДР, пишет во вторник, 4 июля, "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Ренхап".

Уточняется, что баллистическая ракета неустановленного образца была запущено в сторону Восточно-Китайского моря около 9:40 по местному времени. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи добавили, что ракету запустили с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, находящейся рядом с китайской границей. Тип ракеты пока не установлен.

Сообщение о пуске подтвердило Минобороны Японии, заявившее, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны.

Наблюдатели подчеркивают, что КНДР запустила ракеты в канун саммита "Группы двадцати", где, предположительно, проблема КНДР будет активно подниматься США.