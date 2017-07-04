Фото: vk.com/barneos22

Дорогу, соединяющую алтайские села Островное и Мамонтово, сняла на фотокамеру жительница региона.

Снимки опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Многочисленные трещины и выбоины покрыли дорогу между двумя алтайскими селами. На снимках видно, что дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Асфальт в многочисленных выбоинах, трещинах и глубоких ямах", — сказано в заметке.

Также отмечается, что на данном участке дороги в прошлом году проводился ямочный ремонт, однако, судя по всему, ситуацию это не спасло.