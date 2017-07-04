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Лодка на озере Максимка в Челябинской области перевернулась из-за того, что пассажиры одновременно переместились в кормовую часть, заявили в пресс-службе администрации Чесменского муниципального района. Об этом сообщает "РИА Новости".

Представители армянской диаспоры собрались 2 июля на озере Максимка, чтобы отпраздновать окончание школы дочерью владельца водоема. На берегу собрались примерно 30 человек. В алюминиевой лодке, в которой отправились купаться праздновавшие, находились девять человек. Лодка перевернулась в районе самого глубокого места (6 м, в районе бывшего карьера) из-за перегруза.

По данным Следственного комитета, смогли спастись четверо детей. Остальные утонули — их тела позже нашли спасатели. Еще двое мужчин утонули, когда пытались доплыть до лодки и спасти тонувших. Всего спасатели нашли тела шестерых утонувших, одного не нашли, заявлял РБК источник в администрации Чесменского муниципального района.

Как ранее сообщал РБК, одной из основных версий произошедшего является алкогольное опьянение троих отдыхавших мужчин. Также в качестве причины рассматривалась халатность взрослых. По словам собеседника РБК в управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области, озеро Максимка не пригодно для купания.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о выплате 100 тыс. руб. двум семьям, чьи родственники погибли при ЧП на озере.