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Британский информационный регулятор ICO счел, что руководство фонда Национальной британской системы здравоохранения NHS нарушило законодательство, когда предоставило компании DeepMind, принадлежащей Google, данные примерно 1,6 миллиона пациентов, сообщает сайт регулятора в понедельник.

Уточняется, что данные были предоставлены для тестирования системы обнаружения и диагностики острой почечной недостаточности.

"Расследование ICO показало определенные недочеты в том, как обращались с данными, в том числе пациенты не были правильно проинформированы о том, что их данные будут использованы для тестирования", — сказано в сообщении. Представителей компании попросили исправить недочеты в соответствии с требованиями законодательства.

Компания DeepMind с 2014 года принадлежит Google и занимается развитием искусственного интеллекта.