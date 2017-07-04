Фото: dndz.tv

Бизнесмена из Бийска ждет суд по делу о гибели женщины в результате падения на нее остановочного павильона.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предпринимателю, который был собственником павильона, инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

В СКР уточняют, что мужчина нарушил требования эксплуатации объекта и не проводил техническое обслуживание павильона. Кроме того, он сдал объект юрлицам, оказывающим рекламные услуги.

В итоге днем 4 октября 2015 года во время сильного ветра объект опрокинулся и упал на проходящую мимо 66-летнюю женщину, которая из-за полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.