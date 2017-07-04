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3 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы сообщили о погони, которую спровоцировали "Жигули" в Новосибирске.

"У дома № 62 на ул. Никитина внимание автоинспекторов привлёк белый универсал ВАЗ-2104. Сотрудники ДПС попросили водителя "Жигулей" остановиться, но тот отреагировал на просьбу нажатием на педаль газа, тем самым спровоцировав погоню. Преследование "четвёрки" продолжалось до тех пор, пока её водитель не справился с управлением и не врезался в забор дома № 233 в частном секторе на ул. 9 Ноября", — рассказали спасатели.

По информации МАСС, никто не пострадал. НГС.НОВОСТИ выясняют подробности происшествия.