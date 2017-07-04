Фото: sarnovosti.ru

Продавец клубники в Алтайском крае стал жертвой телефонного мошенника и лишился средств на своей банковской карте.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, житель Славгорода разместил в интернете объявление о продаже ягоды.

Вскоре на его телефон позвонил неизвестный и предложил перевести предоплату за покупку. Продавец клубники сообщил ему персональные данные банковской карты.

В итоге со счета карты горожанина были списаны средства в размере четырех тысяч рублей, а абонентский номер злоумышленника оказался вне зоны доступа.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.