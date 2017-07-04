Фото: sarnovosti.ru
Продавец клубники в Алтайском крае стал жертвой телефонного мошенника и лишился средств на своей банковской карте.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, житель Славгорода разместил в интернете объявление о продаже ягоды.
Вскоре на его телефон позвонил неизвестный и предложил перевести предоплату за покупку. Продавец клубники сообщил ему персональные данные банковской карты.
В итоге со счета карты горожанина были списаны средства в размере четырех тысяч рублей, а абонентский номер злоумышленника оказался вне зоны доступа.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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