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Славгородские полицейские устанавливают личность мошенников, которые попытались обокрасть жительницу Славгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что неизвестный мужчина позвонил женщине на стационарный телефон и, представившись следователем, сообщил, что ее сын попал в ДТП. Злоумышленник просил передать ему 30 тысяч рублей, чтобы сын жительницы Славгорода избежал ответственности. Однако горожанка знала о таких способах мошенничества, поэтому она перезвонила своему ребенку и убедилась, что с ним все хорошо.

Подчеркивается, что в этот же день от рук мошенников пострадал другой житель Славгорода, который попытался через интернет продать клубнику. Злоумышленникам удалось похитить у горожанина 4 тысячи рублей.

По данным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.