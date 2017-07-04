Аптечка в дорогу. Инфографика

Настала пора отпусков и отдыха, сбора чемоданов и предвкушений от веселых поездок. Но на отдыхе не стоит забывать о своем здоровье, ведь случиться может всякое: головные боли, диарея, температура, солнечные удары и не только. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы правильно собрать аптечку в дорогу. Смотрите в ифографике список лекарств, которые разрешено брать с собой за рубеж, а какие нельзя вывозить из страны.

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