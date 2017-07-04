Фото: barnaul.org

Массовая вырубка старых деревьев запланирована в Барнауле сразу на нескольких улицах краевой столицы.

На сайте Госзакупок городской комитет муниципального заказа объявил тендер на выполнение работ по озеленению и содержанию территории Барнаула. Начальная цена контракта составляет 32 731 089 рублей.

В техническом задании отмечается, что работы будут проведены на 12-ти участках:

улица Профинтерна, от проспекта Калинина до проспекта Комсомольского;

улица Короленко, от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского;

проспект Калинина, от улицы Сизова до площади Октября (центральная часть);

проспект Ленина, от улицы Никитина до улицы Анатолия;

Мемориал Славы на проспекте Строителей;

проспект Космонавтов, от улицы Малахова до проспекта Калинина;

улица Никитина, от проспекта Красноармейского до проспекта Комсомольского;

проспект Ленина, от улицы Молодежной до улицы Союза Республик;

Привокзальная площадь;

Площадь по проспекту Ленина, 46 (АлтГТУ);

улица Деповская, от проспекта Строителей до улицы Брестской;

проспект Ленина, от улицы Ползунова до улицы Льва Толстого.

Всего здесь планируется вырубить 1601 дерево и выкорчевать пни. Кроме того, будет вырезана поросль на площади 41 812 квадратных метров.

Вместо этого будут высажены 798 новых деревьев, среди которых будут черемуха Маака, яблони, клены, маньчжурский орех, груши, липы, рябины, туи, ели, тополя и осины.

Кроме того, на общей площади 16 310 квадратных метров будет высажен газон.

Аукцион на определение подрядчика, готового взяться за эти работы, назначен на 24 июля.