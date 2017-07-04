Фото: barnaul.org
Массовая вырубка старых деревьев запланирована в Барнауле сразу на нескольких улицах краевой столицы.
На сайте Госзакупок городской комитет муниципального заказа объявил тендер на выполнение работ по озеленению и содержанию территории Барнаула. Начальная цена контракта составляет 32 731 089 рублей.
В техническом задании отмечается, что работы будут проведены на 12-ти участках:
- улица Профинтерна, от проспекта Калинина до проспекта Комсомольского;
- улица Короленко, от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского;
- проспект Калинина, от улицы Сизова до площади Октября (центральная часть);
- проспект Ленина, от улицы Никитина до улицы Анатолия;
- Мемориал Славы на проспекте Строителей;
- проспект Космонавтов, от улицы Малахова до проспекта Калинина;
- улица Никитина, от проспекта Красноармейского до проспекта Комсомольского;
- проспект Ленина, от улицы Молодежной до улицы Союза Республик;
- Привокзальная площадь;
- Площадь по проспекту Ленина, 46 (АлтГТУ);
- улица Деповская, от проспекта Строителей до улицы Брестской;
- проспект Ленина, от улицы Ползунова до улицы Льва Толстого.
Всего здесь планируется вырубить 1601 дерево и выкорчевать пни. Кроме того, будет вырезана поросль на площади 41 812 квадратных метров.
Вместо этого будут высажены 798 новых деревьев, среди которых будут черемуха Маака, яблони, клены, маньчжурский орех, груши, липы, рябины, туи, ели, тополя и осины.
Кроме того, на общей площади 16 310 квадратных метров будет высажен газон.
Аукцион на определение подрядчика, готового взяться за эти работы, назначен на 24 июля.
Комментарии
на фотке Карлин около спиленной березы
Думаю, все поддерживают смену старых деревьев новыми, но когда это делают не выборочно, а массово - это зло. Спилят не только старые деревья, а совсем все. И не увидят люди больших деревьев. Ну может тем кому меньше 20 лет и дождутся когда посаженые деревья вырастут.
Администратор Алтая одержал победу над деревьями
А мне очень нравились могучие красавцы тополя! Для меня кисловатый запах их первой смолистой листвы, почки - это символ барнаульской весны. А их салатовая обильная молодая листва до неба на фоне небесной лазури ! Это потрясающе, как в тропиках. Безмерно жаль смотреть на остатки в виде пней. Кому недалёкому и невысокому всё не даёт покоя всё свободное, высокое, что стремится ввысь.
Масштабная вырубка взрослых деревьев проводится без всяких экспертиз по решению "специалистов", которые явно материально заинтересованы в том, чтобы "обработать" как можно больше деревьев в городе дорогой, но быстрой, с помощью бензопилы, обрезкой, а не более сложной санитарной обрезкой, когда удаляются лишь мертвые, больные или загущенные ветви из кроны дерева. Для санитарной обрезки нужны специалисты-профессионалы, а для той, что практикуется в городе, достаточно просто любого мужика с пилой, ему и платить можно копейки. Главное, быстро и много сделать. Во странах Евросоюза топпинг (обрезка крон деревьев) запрещен, потому как считается варварским методом.
Нет компетентных специалистов и рубят, аж щепки летят, а набраны на работу свои люди,только из другого отдела. Вы гляньте, какие у них дипломы? То столяр, то плотник, то на мышей охотник. И что творят "свои люди" с зеленым фондом, который бережно сохранялся старожилами - варварство.
...и заменят на новые
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на новые пластиковые)))