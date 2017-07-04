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Во американском штате Флорида, рядом с Диснейлендом, воздушный шар, на борту которого находилось около 16 человек, приземлился в пруд с аллигаторами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Fox News.

По данным канала, инцидент произошел в понедельник, 3 июля. После приземления корзина воздушного шара опрокинулась, а люди упали в воду.

Отмечается, что в больницу был доставлен один мальчик, который наглотался воды. Других пострадавших в результате произошедшего нет.

По словам пилота шара, он не смог сесть на дорогу, которая прилегает к пруду, из-за проблем с ветром. Для извлечения шара из воды понадобилось более часа.