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Барнаул остался в середняках общефедерального экологического рейтинга городов России, заняв в ТОП-100 36-ю строчку.

Исследование провели аналитики сайта Domofond.ru, выяснив, как сами местные жители оценивают экологическую ситуацию в своих городах. Горожанам предлагалось по десятибалльной шкале оценить тезис "В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух".

Барнаул в итоге оказался на 36-м месте с оценкой 6,4 балла. Второй по величине города Алтайского края — Бийск — расположился на 65-й строчке с результатом в 6 баллов.

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Лидерами рейтинга оказались Сочи, Армавир, Севастополь, Ставрополь, Чебоксары, Нальчик, Королев, Грозный, Калининград, Саранск.

Аутсайдерами же ТОП-100 называются Братск, Новокузнецк, Челябинск, Волгоград, Махачкала, Красноярск, Астрахань, Омск, Якутск и Магнитогорск.