Фото: vk.com
Родственники 16-летнего барнаульца, который лишился обеих рук при попытке спасти котенка, собирают деньги на протезы. В сети появилась группа по сбору средств.
Напомним, инцидент произошел в начале июня текущего года. Подросток пытался залезть на дерево по металлической трубе и задел провода ЛЭП. В результате мальчик получил сильные ожоги. Одно предплечье ампутировали почти сразу, а другое — через пару дней. По факту произошедшего следователи ведут доследственную проверку, в рамках которой они оценят действия тех, кто ответственен за эксплуатацию электросетей.
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Отмечается, что школьнику, проходящему лечение в алтайском краевом центре термических поражений, нужны бионические протезы стоимостью от 1,5 до 4 миллионов рублей каждый. Они помогут барнаульцу самостоятельно выполнять простые манипуляции.
Добавим, что в группе размещены документы подростка, его мамы, а также отчеты о поступлении денег. По данным на вторник, 4 июля, удалось собрать уже 600 тысяч рублей.
Комментарии
А родители пробовали взять кредит? продать имущество? Он еще с ветки до земли не долетел, а № карты уже гулял по соц сетям. На фотографиях отрезанные от плеча руки выглядят как не отрезанные. Что за мода у людей? Ситуация не из горячих. Жизни ни чего не угрожает. Для чего сборы то? Сейчас добрые люди накидают миллионов 8, потом у виновников высудите столько же.
Была тут девочка, всем миром собирали на путевку в Израиль. А у родителей 4-5 квартир в барнауле. Ни одну не продали, добрые люди накидали.
Какие люди злые, не можете помочь-не лезьте!А те, кто помогают молодцы!
А вы сами то пробовали в банке кредит взять на 3-8 млн?? Вы хоть примерно представляете размер ежемесячного платежа? И ЧТО они могут предложить в банк в качестве обеспечения кредита? Или вы полагаете, что банк даст денег без залога? А вы в курсе, что к имуществу предлагаемому в залог, применяется дисконт, т.е. стоимость залогового имущества процентов на 30 меньше чем рыночная. Т.е., если б семья имела залога на 10млн, то им дали бы 7. Полагаю, что они обошлись бы без кредита,и тем более без таких добрых советов, как ваш(((
А по сути - только представить мальчишку 16 лет без рук... Три недели назад вся жизнь у ног, куча планов и мечтаний, добрая душа и отзывчивое сердце - секунда- и крах!
Люди, ну почему вы такие злые? никто насильно не заставляет вас оказывать помощь!
4.07.2017 11:57
- гость - захлебнись своим ядом!!!
Дай Бог Вам и Вашим родным, вышенаписанным, здоровья! Не знаю ни родителей, ни мальчика, но такой может случится с каждым. Подумайте..... И не надо судить по одному случаю всех. Денег на реабилитацию и т.д. еще уйдет ни один миллион.... А ребенок - инвалид теперь на всю жизнь....
Вышенаписанные - это два первых комментатора....
4.07.2017 12:06
для 11-57
а разве ребенку не положены протезы за счёт госсредств? Мало поставить протез, ещё требуется обучение, реабилитация и т.д. Если деньги собирают сами, значит ФСС отказал уже в оплате протезирования или какая-то другая причина есть?
На поездки дармоедов депутатов по миллиону из бюджета выделяют, а на протезы у людей просят.
4.07.2017 12:12
Гражданин
другая причина - корысть
На поездки дармоедов депутатов по миллиону из бюджета выделяют, а на протезы у людей просят.
Еще 2 неделе не прошло. Еще дело не передано по инстанциям, не определены виновные.
Когда виновных обяжут оплатить лечение и протезы, не думаю что деньги вернуться владельцам или передадутся нуждающимся.
виновных обяжут оплатить лечение и протезы=========жаль пацана, но виноват он сам - дотронулся до проводов, стоя на трубе. теперь ему болдьше всего психологическая помощь нужна. и что , нельзя наши протезы на порядок дешевле, про которые недавно орали на каждом углу?
4.07.2017 11:57!!!!и что если они квартиру продадут????вы не в себе что ли !жить простите где??
4.07.2017 12:53 а съёмное и социальное жильё на что?