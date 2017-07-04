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Родственники 16-летнего барнаульца, который лишился обеих рук при попытке спасти котенка, собирают деньги на протезы. В сети появилась группа по сбору средств.

Напомним, инцидент произошел в начале июня текущего года. Подросток пытался залезть на дерево по металлической трубе и задел провода ЛЭП. В результате мальчик получил сильные ожоги. Одно предплечье ампутировали почти сразу, а другое — через пару дней. По факту произошедшего следователи ведут доследственную проверку, в рамках которой они оценят действия тех, кто ответственен за эксплуатацию электросетей.

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Отмечается, что школьнику, проходящему лечение в алтайском краевом центре термических поражений, нужны бионические протезы стоимостью от 1,5 до 4 миллионов рублей каждый. Они помогут барнаульцу самостоятельно выполнять простые манипуляции.

Добавим, что в группе размещены документы подростка, его мамы, а также отчеты о поступлении денег. По данным на вторник, 4 июля, удалось собрать уже 600 тысяч рублей.