Фото: УФСБ России по Алтайскому краю
Крупный наркоделец, который занимал в иерархии преступников должность "регионального склада", приговорен в Барнауле к семи годам колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении ФСБ России.
Перед судом предстал Владислав Дубовец 1983 года рождения, который до прихода в наркобизнес занимался вполне легальным заработком. Однако затем посредством интернета он вышел на некоего человека и предложил свои услуги в качестве закладчика наркотических средств.
Довольно быстро он продвинулся по преступной карьерной лестнице и стал оптовым поставщиком. В начале октября прошлого года злоумышленник сделал три крупных "закладки" в Индустриальном районе краевой столицы.
Затем он вновь получил новую вводную о местонахождении оптовой партии наркотиков. Прибыв по указанному адресу, мужчина был задержан работниками ФСБ.
Силовики изъяли наркотики общим весом около килограмма, что является особо крупным размером.
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно приговору суда, ему предстоит провести в колонии строгого режима семь лет.
Комментарии
Затем он вновь получил новую вводную о местонахождении оптовой партии наркотиков. Прибыв по указанному адресу, мужчина был задержан работниками ФСБ.
Уже ждали и волновались почему опаздывает))
Вот это как раз соучастие в медленном, (а в случае передоза и мгновенном) убийстве. Причинение страданий и горя близким зависимого человека. Пошел на это сознательно. Смертная казнь!