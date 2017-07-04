Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Крупный наркоделец, который занимал в иерархии преступников должность "регионального склада", приговорен в Барнауле к семи годам колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении ФСБ России.

Перед судом предстал Владислав Дубовец 1983 года рождения, который до прихода в наркобизнес занимался вполне легальным заработком. Однако затем посредством интернета он вышел на некоего человека и предложил свои услуги в качестве закладчика наркотических средств.

Довольно быстро он продвинулся по преступной карьерной лестнице и стал оптовым поставщиком. В начале октября прошлого года злоумышленник сделал три крупных "закладки" в Индустриальном районе краевой столицы.

Затем он вновь получил новую вводную о местонахождении оптовой партии наркотиков. Прибыв по указанному адресу, мужчина был задержан работниками ФСБ.

Силовики изъяли наркотики общим весом около килограмма, что является особо крупным размером.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно приговору суда, ему предстоит провести в колонии строгого режима семь лет.