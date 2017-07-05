Медовый месяц у молодоженов бывает лишь раз, и его нужно провести так, чтобы он запомнился на всю жизнь. Свадебное путешествие — это лучший способ отметить начало новой совместной жизни. В последнее время стало популярно проводить свадьбы за рубежом. Ведь красивая церемония в

интересном живописном месте — это гораздо романтичнее обмена кольцами в местном ЗАГСе.

Конечно, организация свадьбы за границей связана с рядом неизбежных сложностей, именно поэтому лучшим решением станет обратиться в турагентство. Туристическая компания "Авиафлот" организует свадебные туры с вниманием ко всем мелочам, чтобы каждый день путешествия стал для новобрачных особенным и запоминающимся.

Специалисты компании имеют большой опыт организации свадеб в любом уголке мира. "Амител" совместно с компанией "Авиафлот" подготовил список из пяти самых романтичных мест для свадебного путешествия.

Греция

Греция — это живописнейшие пейзажи, мягкий климат, тёплое море, гостеприимные местные жители и знаменитая средиземноморская кухня. Страна с богатейшей культурой и огромным историческим наследием. Афины, Дельфы, Фивы и Метеоры, скальные монастыри и святая гора Афон, знаменитые белые стены Санторини — перечислять все достопримечательности можно очень долго. Специалисты "Авиафлота" не только разработают насыщенную программу поездки, но и помогут организовать венчание в православной церкви или регистрацию в мэрии.

Доминикана

Жизнерадостная атмосфера этой страны в Карибском море отражена в ритмах меренге, бачаты и сальсы. Здесь каждый день как праздник, здесь воздух пропитан запахами лучших в мире сигар и настоящего карибского рома.

Здесь белоснежные пляжи омываются изумрудными волнами, настолько прозрачными, что можно сколько угодно любоваться красотой подводного мира. Яркая тропическая природа этого заветного уголка станет изумительным фоном для свадебной церемонии. Пляжи Саона и Макао, частный пляж Калетон в элитном комплексе Кап-Каны или на Ла-Коста-де-Амор – лучшие места для соединения любящих сердец.

Индонезия, Бали

Теплый океан, золотистый песок, высокие тенистые пальмы, бархатные джунгли. Бали — это воплощенное представление о рае. Здесь можно провести свадебную церемонию на зависшей над океаном скале, подружиться с шустрыми обезьянами, сплавиться по горным рекам, полюбоваться на рисовые террасы с высоты птичьего полёта, устроить погружение с аквалангом или впервые встать на доску для сёрфинга, получить полный релакс на утонченных спа-процедурах или вместе заняться акро-йогой. Возможности этого волшебного острова поистине безграничны.

Кипр

Балканская страна, в которой гармонично соединились культуры Греции и Турции. Именно здесь находится древний город Пафос — мифическая родина богини Афродиты. Мягкий климат, необычная архитектура и аутентичная культура, средиземноморская природа, изысканная кухня, вобравшая в себя лучшее из традиций двух стран — всё это делает Кипр прекрасным вариантом для путешествия. На Кипре влюбленные пары могут выбрать самые интересные и неожиданные места для проведения свадебной церемонии: горную деревушку, средневековую крепость, уединенный пляж или сад у церкви Святого Илиаса.

Италия

Эта страна никогда не потеряет своей популярности. Общепризнано, что итальянская кухня лучшая в мире и что нет ничего романтичнее прогулки на гондоле под аккомпанемент баркаролы. Величайшие произведения искусства и шикарная архитектура никого не могут оставить равнодушным. Ну и, конечно же, природа, настолько прекрасная, что она столетиями вдохновляет художников на создание шедевров. Зелёные холмы Тосканы, снежные вершины Альпийских гор, лазурные бухты и песчаные пляжи Сицилии, знаменитый вулкан Везувий — редкая страна может похвастаться таким разнообразием живописнейших мест.

Басманова Ольга, руководитель тур офиса на Красноармейском 82:

Свадебные хлопоты должны быть только приятными, поэтому следует тщательно продумать все моменты вашего торжества. И конечно, самым приятным и долгожданным будет ваш медовый месяц. А чтобы фотографии напоминали вам об этих минутах счастья, предлагаем вам несколько советов в выборе сезона для свадебного путешествия. Откроем вам секрет, что путешествовать можно круглый год, если выбрать правильное направление и учесть все климатические особенности страны.Летом для вас открыты все страны Европы.

Можно совместить несколько стран и одновременно наслаждаться пляжами Франции и Италии. Париж – это город всех влюбленных, ваша поездка будет наполнена любовью и нежностью. Если вы желаете провести свой медовый месяц романтично и по — настоящему красиво, то Европа это классический вариант для вас.

Свадебное путешествие на Мальдивские острова – это мечта многих молодожен. Это уникальное место, где вы забудете о времени и будете наслаждаться друг – другом без шумной суеты, только бесконечные песчаные пляжи и прозрачная бирюзовая вода.

Австрия зимой – это зимняя сказка. Лыжные курорты и театральные площадки на помостах, на которых играл сам Моцарт, позволят совместить активный отдых и духовный.

Самым подходящим вариантом свадебного путешествия в мае будет Турция – вы насладитесь спокойствием, нежным солнцем и красотой от цветения тюльпанов и созревания апельсинов.Страны Восточной Азии благодаря мягкому климату дают возможность путешествовать круглый год.

Индия подарит вам экзотические храмы, культурные достопримечательности и природные памятники. Вьетнам покорит вас своей уникальностью с первых минут.

Таиланд это страна улыбок, теплого моря и нежного солнца, вы получите теплые и яркие эмоции.Какое бы время годы вы не выбрали для проведения свадебного путешествия, главное навсегда оставить в своем сердце ту нежность и любовь на двоих как в медовый месяц.



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