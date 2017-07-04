Губернатор Алтайского края Александр Карлин станет гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". В среду, 5 июля, в 11 утра, он ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы принимаются до 18 часов 4 июля на электронную почту 2017@amitel.ru. Все ответы будут опубликованы на Amic.ru.

А пока смотрим, какие вопросы задали губернатору читатели портала.

Житель Бийска Артем просит главу региона помочь в решении проблемы отсутствия уличного освещения в Бийске.

"По улицам страшно ходить, гости города в шоке над темнотой. Прокуратура молчит, администрация отписывается. Пожалуйста верните свет в город!", — написал он.

Еще один бийчанин Владислав обращает внимание на проблему дольщиков.

"Мы вступили в долевое строительство в марте 2014 (г.Бийск). Застройщик — "Элит-Дом". Строительство должно было завершится в марте 2015 года. После сроки были перенесены и заключено доп соглашение, сдача ноябрь 2015-го. После этого сроки сдачи неоднократно сдвигались, но когда дом будет сдан неизвестно. Документы на долевое участие были оформлены должным образом, договор зарегистрирован в Росреестре. Застройщик кормит "завтраками", но по факту стройка стоит уже больше 10 месяцев. Местные власти думаю в курсе ситуации, но это никак не помогает решить наш вопрос. Мы живем по съемным квартирам с женой и её мамой 78 лет, инвалидом первой группы. Конечно, мы не можем ей организовать должные условия, для надлежащего ухода за ней, в съемных квартирах", — написал он.

С просьбой разобраться обращается и дольщица жилого комплекса "Демидов-парк".

Читательница из Барнаула Любовь просит спасти детскую площадку, которую сейчас ликвидируют, в районе домов 5А, 3А и 5 по улице Энтузиастов.

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Жительница барнаульского поселка Спутник-2 Юлия спрашивает, когда в их домах появится вода, соответствующая нормам.

Татьяна из Барнаула подробно рассказывает о проблемных взаимоотношениях между родителями учащихся гимназии № 22, на территории которой расположена детская хоккейная школа им. Черепанова, и руководством школы и гимназии. Татьяна рассказала, что имущество этих учреждений не всегда эксплуатируется должным образом.

Читательница Наталья прислала обращение от жильцов дома на улице П. Сухова, д.8 в Барнауле. Дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. Но люди до сих пор не могут выяснить, когда ждать расселения.

Жительница барнаульского поселка Восточный Ирина интересуется, когда будет сделан пешеходный переход через железные пути на участке ул. Ткацкая и ул. Рубцовская.

Также спрашивают губернатора о том, когда заасфальтируют улицы так называемой "ямы" (поселок Докучаво близ пересечения улиц Малахова и Юрина), когда сделают тротуар возле торгово-развлекательного комплекса "Юность", нет ли в планах у власти благоустройства пляжа на озере "Комсомольское" и когда откроются школы в барнаульских кварталах 2008 и 2034.

Есть вопросы по строительству дорог и газопроводов на территории края, а также вопросы по теме обновления водопроводных сетей.

На данный момент в Медиагруппу "FM-Продакшн" поступило около двухсот вопросов.