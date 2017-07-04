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Новости

О чем хотят спросить губернатора Алтайского края читатели Amic.ru

, ИА "Амител"
Александр Карлин в среду, 5 июля, примет участие в онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн"

Фото: вячеслав Мельников. Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин станет гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". В среду, 5 июля, в 11 утра, он ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы принимаются до 18 часов 4 июля на электронную почту 2017@amitel.ru. Все ответы будут опубликованы на Amic.ru.

А пока смотрим, какие вопросы задали губернатору читатели портала.

Житель Бийска Артем просит главу региона помочь в решении проблемы отсутствия уличного освещения в Бийске.

"По улицам страшно ходить, гости города в шоке над темнотой. Прокуратура молчит, администрация отписывается. Пожалуйста верните свет в город!", — написал он.

Еще один бийчанин Владислав обращает внимание на проблему дольщиков.

"Мы вступили в долевое строительство в марте 2014 (г.Бийск). Застройщик — "Элит-Дом". Строительство должно было завершится в марте 2015 года. После сроки были перенесены и заключено доп соглашение, сдача ноябрь 2015-го. После этого сроки сдачи неоднократно сдвигались, но когда дом будет сдан неизвестно. Документы на долевое участие были оформлены должным образом, договор зарегистрирован в Росреестре. Застройщик кормит "завтраками", но по факту стройка стоит уже больше 10 месяцев. Местные власти думаю в курсе ситуации, но это никак не помогает решить наш вопрос. Мы живем по съемным квартирам с женой и её мамой 78 лет, инвалидом первой группы. Конечно, мы не можем ей организовать должные условия, для надлежащего ухода за ней, в съемных квартирах", — написал он.

С просьбой разобраться обращается и дольщица жилого комплекса "Демидов-парк".

Читательница из Барнаула Любовь просит спасти детскую площадку, которую сейчас ликвидируют, в районе домов 5А, 3А и 5 по улице Энтузиастов.

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Жительница барнаульского поселка Спутник-2 Юлия спрашивает, когда в их домах появится вода, соответствующая нормам.

Татьяна из Барнаула подробно рассказывает о проблемных взаимоотношениях между родителями учащихся гимназии № 22, на территории которой расположена детская хоккейная школа им. Черепанова, и руководством школы и гимназии. Татьяна рассказала, что имущество этих учреждений не всегда эксплуатируется должным образом.

Читательница Наталья прислала обращение от жильцов дома на улице П. Сухова, д.8 в Барнауле. Дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. Но люди до сих пор не могут выяснить, когда ждать расселения.

Жительница барнаульского поселка Восточный Ирина интересуется, когда будет сделан пешеходный переход через железные пути на участке ул. Ткацкая и ул. Рубцовская.

Также спрашивают губернатора о том, когда заасфальтируют улицы так называемой "ямы" (поселок Докучаво близ пересечения улиц Малахова и Юрина), когда сделают тротуар возле торгово-развлекательного комплекса "Юность", нет ли в планах у власти благоустройства пляжа на озере "Комсомольское" и когда откроются школы в барнаульских кварталах 2008 и 2034.

Есть вопросы по строительству дорог и газопроводов на территории края, а также вопросы по теме обновления водопроводных сетей.

На данный момент в Медиагруппу "FM-Продакшн" поступило около двухсот вопросов.


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Комментарии

4.07.2017 12:56
- гость -

А какой смысл задавать вопросы если он будет отвечать только на те которые ему нравятся.

0  0
4.07.2017 12:57
- гость -

"Как объяснить 50-типроцентную разницу в доходах жителей АК и соседних областей?"
Если ответит на этот вопрос, считайте, что ответил на все!

0  0
4.07.2017 13:10
- гость -

У нас все хорошо, нас все устраивает! А как поживает ваша собачка?

0  0
4.07.2017 13:13
гость

если тебе повысить доход, то от этого местная олигархия обеднеет, им это надо ? Они заинтересованы в твоей бедности, и в среднем уровне дохода, а лучше минималка 8300 руб.

0  0
4.07.2017 13:14
- гость -


4.07.2017 12:57
- гость -


в жадности работодателей местных?

0  0
4.07.2017 13:40
Вера

Я задала вопрос - в соответствии с каким законодательный актом (номер, дата, принявший орган) ООО "Барнаульский водоканал" производит начисление платы за полив? Ответа не могу добиться уже больше года. Теперь жду ответа от Губернатора. Наверное опять - или ответит не по теме, или проигнорируют

0  0
4.07.2017 13:42
- гость -

Амик, спросите, пожалуйста, планируется ли автомобильный путепровод через ЖД пути с Красноармейского на Г.Исакова?
Это первостепенная проблема города!

0  0
4.07.2017 13:42
главред


4.07.2017 12:56
- гость -
А мы зададим те вопросы, которые выберем сегодня сами на редакционной планерке

0  0
4.07.2017 13:44
- гость -


4.07.2017 13:42
- гость -


Слабо на электронку вопрос прислать?

0  0
4.07.2017 13:54
- гость -

Интересно,а может ли наш губернатор усмирить распоясавшуюся СГК по срокам отключения горячей воды.Во всех приличных городах,конечно других губерний,сроки отключения составляют не более 14 положенных суток.У нас как известно 23 плюс.И который год.Знаю,знаю,в других городах это проблема местных градоначальников.В нашем городе эта проблема нашему меру не по силам.Может губернатор справится?Или не царское это дело?

0  0
4.07.2017 14:01
Десятник

Да ну, до него должны дойти все вопросы, и отвечать ему придется за все, что так или иначе в его компетенции. Очевидно, что не на нем ответственность за общий фон, который складывается в стране, но вопросы, на которые не обращает внимание какие то муниципальные органы, да еще и долгое время, наверняка будут решаться и быстро, потому как, очевидно, он, как один человек, просто не в силах все знать и решать по 100 вопросов одновременно

0  0
4.07.2017 14:19
Кот.Без сапог.

У меня вопрос:когда это непотребство с открытием весенней охоты закончится?!

0  0
4.07.2017 14:31
пассажир

когда уже решиться вопрос детскими садами????

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