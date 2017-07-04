Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова могут отсрочить на пять лет - с 2018 года на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

На данный момент на подготовку к исполнению закона у операторов остается год — антитеррористические поправки Яровой и Озерова должны вступить в силу 1 июля 2018 года. Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили отсрочить на пять лет его вступление в силу.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект Белякова и Шеина", — пишет издание.

По информации собеседников издания, авторам документа дали время на его доработку. Отмечается, что ответа от комиссии Беляков вчера вечером еще не получил. Как пояснил один из источников: тот факт, что отзыв отправили на доработку означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях.