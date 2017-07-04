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Исследователи австралийского Квинслендского университета выявили новую опасность, которую может таить в себе солнечный загар.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское Общество экспериментальной биологии, ученые выяснили, что низкие температуры способствуют накоплению повреждений ДНК, появление которых было изначально спровоцировано действием ультрафиолетового излучения.

Исследователи в специальной лаборатории изучили влияние ультрафиолетовой радиации на головастиков полосатой болотной лягушки. Выяснилось, что у личинок, получивших порцию "загара", затем в условиях низких температур быстрее деградировала ДНК.

"Это может объяснить, почему лягушки, которые живут на больших высотах и ​​в условиях низких температур, более подвержены вредному воздействию ультрафиолетового излучения", — указывает один из участников исследования Крейг Франклин.

Ученые полагают, что их выводы справедливы и для человека.