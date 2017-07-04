Комитет Госдумы по регламенту утвердил увеличение максимальных затрат на транспорт для депутатов с 296 до 830 тысяч рублей в год, сообщает РБК со ссылкой на источников в комитете.

На транспортное обеспечение депутатов в бюджете закладывали около 100 миллионов рублей в год. Использовать эти деньги народные избранники могли только в региональную неделю — раз в месяц. В среднем на транспорт в этих поездках они тратили около 300 тысяч рублей в год.

В конце прошлого года депутаты пожаловались спикеру Вячеславу Володину на правило об использовании машин только в региональную неделю. Правило было отменено, но был введен лимит трат в размере 296 тысяч рублей на одного депутата в год.

После депутаты начали обсуждать возможность увеличения заложенной в бюджет суммы в размере 100 миллионов рублей сразу на 200 миллионов — до 300 миллионов.

Это объясняется тем, что во время поездок депутата в регионы для работы с избирателями местные власти обязаны предоставить ему машину. Счет за ее использование позже направляется в Госдуму, после чего и происходит оплата из заложенных под это дело средств.

Собеседники издания отмечают, что расходы на транспорт зависят от региона и класса предоставляемой машины. Примечательно, что "рядовым" депутатам дают автомобиль попроще, а более "тяжеловесных" катают на статусных авто. Источники не уточняют по каким именно критериям избранники делятся на "рядовых" и "не рядовых": по партийной ли принадлежности, по количеству сроков в Госдуме, по возрасту, по объему выполняемой работы или занимаемой должности.