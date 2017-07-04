Комитет Госдумы по регламенту утвердил увеличение максимальных затрат на транспорт для депутатов с 296 до 830 тысяч рублей в год, сообщает РБК со ссылкой на источников в комитете.
На транспортное обеспечение депутатов в бюджете закладывали около 100 миллионов рублей в год. Использовать эти деньги народные избранники могли только в региональную неделю — раз в месяц. В среднем на транспорт в этих поездках они тратили около 300 тысяч рублей в год.
В конце прошлого года депутаты пожаловались спикеру Вячеславу Володину на правило об использовании машин только в региональную неделю. Правило было отменено, но был введен лимит трат в размере 296 тысяч рублей на одного депутата в год.
После депутаты начали обсуждать возможность увеличения заложенной в бюджет суммы в размере 100 миллионов рублей сразу на 200 миллионов — до 300 миллионов.
Это объясняется тем, что во время поездок депутата в регионы для работы с избирателями местные власти обязаны предоставить ему машину. Счет за ее использование позже направляется в Госдуму, после чего и происходит оплата из заложенных под это дело средств.
Собеседники издания отмечают, что расходы на транспорт зависят от региона и класса предоставляемой машины. Примечательно, что "рядовым" депутатам дают автомобиль попроще, а более "тяжеловесных" катают на статусных авто. Источники не уточняют по каким именно критериям избранники делятся на "рядовых" и "не рядовых": по партийной ли принадлежности, по количеству сроков в Госдуме, по возрасту, по объему выполняемой работы или занимаемой должности.
Комментарии
Пересадить их на общественный транспорт, чтобы были ближе к избравшему их электорату.
ну хоть кто то куда то поедит....а то все летают..летают...
Молодцы. Давно пора. Работа с избирателями очень важна для депутатов государственной думы. Они наши слуги - поэтому просто обязаны приезжать к нам на встречу. Ну, не на свои же деньги им выполнять свою работу. Ни какой же токарь не делает деталь из своего купленного прутка.
ниче не поняла. а что. им зп не позволяет что-ли купить билеты или пользоваться такси...
и вообще. такие зп и такая неэффективность. надо их оптимизировать, как медицину и образование.
18 июня 2017 года вступил в силу закон, приравнявший встречи депутатов с избирателями к митингам
Гуляй равнина.
4.07.2017 12:40
- гость - правильно , а не согласных просто пересадить)
После депутаты начали обсуждать возможность увеличения заложенной в бюджет суммы в размере 100 миллионов рублей сразу на 200 миллионов — до 300 миллионов.
830*450 = 373 500 тыс.
373 млн. 500 тыс. все-же несколько больше 300 млн.
Забрать у них ВСЁ! Депутат должен сидеть в регионе. Изучать проблемы и вопросы граждан. И два раза все дружно должны собраться в масквабаде, чтобы принять соответствующий закон (для УЛУЧШЕНИЯ жизни людей). Иначе это просто воры и паразиты на теле трудового народа.