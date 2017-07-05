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Лучший пляж Сибири: стоит ли посетить комплекс "Солнечный"?

, ИА "Амител"
Пляж находится в 15 минутах езды от города, стоимость посещения составляет 300 рублей с человека

Паводок — не помеха пляжному сезону. Чтобы получить комфортный, а главное – безопасный отдых, не обязательно уезжать далеко. Искупаться, поваляться на чистом песке, поиграть в волейбол, а также прокатиться на водных аттракционах можно на пляже "Солнечный". Он находится в 15 минутах езды от Барнаула. 

Лучший пляж в Сибири

"Солнечный" считается лучшим пляжем в Сибири. Это не пустые слова. Такое заключение сделали инспекторы ГИМС. Лучший – значит безопасный. Пляж поддерживается в безупречном состоянии: каждый день проводится уборка, в искусственном водоеме всегда чистая вода, в песке нет мусора и стекол, гости могут бесплатно занять лежаки для комфортного отдыха.

Важно, что на пляже работают опытные спасатели. На пляже оборудован пункт медицинской помощи, обеспеченный всеми необходимыми медикаментами для предоставления первой медицинской помощи. Для гостей, которые приезжают на автомобиле, оборудована удобная бесплатная парковка.

Все включено

Если вы собираетесь провести в "Солнечном" целый день, то знайте, голодными гости пляжа не останутся. На территории работают уютные бары с открытой кухней, где каждый сможет выбрать блюдо по вкусу. В меню: блины, шаурма, шашлык, бургеры, пицца с разнообразными начинками, салаты из свежих овощей. На десерт: фрукты, выпечка, мороженое, свежие пирожные. Из напитков: различные коктейли, пиво, чай, кофе, минеральная и газированная вода. В целях безопасности и исключения фактов отравления на пляж "Солнечный" запрещено проходить со своими продуктами питания.

"Солнечный" отлично подойдет для отдыха с маленькими детьми. Для самых маленьких гостей на пляже оборудованы детские горки и аттракционы, игровая площадка, зона купания. Взрослым также не будет скучно. Если вариант "лежачего" отдыха не для вас, то в "Солнечном" есть из чего выбирать. К услугам гостей водные аттракционы, горки, площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол.

Важно, что за развлечения не придется доплачивать. К услугам гостей тайский традиционный массаж, тайский массаж ног, французский массаж. В этом сезоне сделана очень большая работа по периметру пляжа, отремонтировано бетонное покрытие, и всю площадь пляжа застелили искусственным газоном. Также будет расширен сам пляж, идет обустройство березовой рощи с беседками, мангалами и огромной детской зоной с различными аттракционами.

Как добраться:

  • Поселок Солнечный, ул. Кольцевая, 1.
  • Из Барнаула можно доехать на маршрутном такси № 203 и № 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от площади Спартака 2. 
  • Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110 Пляжный сезон открывается 5 июня. 
  • Подробности узнавайте по бесплатному телефону 8-800-700-21-00. 

Сколько стоит?

Входной билет обойдется в 300 рублей на человека. Малыши до 3 лет проходят бесплатно. В выходные и праздничные дни стоимость входных билетов не меняется. 
В стоимость билета входит: пребывание на территории пляжа с 10:00 до 21:00, бесплатное пользование шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, волейбольными и баскетбольными площадками, раздевалками и душем. Автостоянка для посетителей также бесплатна. 

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Контакты:
Телефон: +7 (800) 700-21-00 
Адрес: п. Солнечный, ул. Кольцевая, 1
solnechniy.su
Вконтакте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.07.2017 09:48
- гость -

В целях безопасности и исключения фактов отравления на пляж "Солнечный" запрещено проходить со своими продуктами питания.
--------------------
В целях наживы, а не в целях безопасности. Любят у нас свою выгоду облечь в видимость заботы о людях.

0  0
5.07.2017 09:49
- гость -

А каким образом там обеспечивается чистая вода? Как часто её меняют?

0  0
5.07.2017 09:52
- гость -

там стоит система фильтрации, озеро же не застойное

0  0
5.07.2017 10:01
- гость -

В выходные там народу, наверное, много. Надо как-нибудь в будни туда съездить.

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5.07.2017 10:15
- гость -

Капец!! 8 рядов лежаков, если верно посчитала!! Да там до воды от 8-го ряда не дойдешь!
Много лет назад были там и мне совсем не понравились "берега" - сплошной цемент слегка посыпан песком

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