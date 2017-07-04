Фото: vk.com/birds54

Волонтеры Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) в Новосибирске лечат птенца коршуна, который был найден возле дачного поселка. Об этом сообщается в сообществе организации в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что женщина, обнаружившая птенца, наблюдала за ним в течение суток. Жительница Новосибирска отметила, что у малыша опух глаз, птенец звал маму, однако коршуны так и не прилетали. К концу второго дня женщина не выдержала и в понедельник, 3 июля, привезла птицу в ЦРХП.

В сообщении сказано, что птенец был очень слаб и обезвожен, но сразу же принялся есть с большим аппетитом. Припухлость на глазу через некоторое время прошла сама.

Скоро птенца повезут на осмотр к ветеринару, а когда он станет больше — отпустят на волю.