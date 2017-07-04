Дети российских олигархов сыграли свадьбу в театре, где выдают "Оскар"

Дети российских олигархов сыграли голливудскую свадьбу в Лос-Анджелесе, сообщает паблик MASH.
Бизнесмен Эльдар Османов выдал дочь за сына Альберта Авдоляна. 2 июля свадьбы сыграли в театре "Долби", где проходит вручение премии "Оскар". Приглашение на свадьбу было в форме кейса со статуэткой внутри.
На разогреве выступала Леди Гага. Гостей развлекали симфонический оркестр и армянский ансамбль. Вели церемонию Андрей Малахов и Ксения Собчак, сообщает паблик.
Зал украсили цветами за 500 тысяч долларов. Всего, как отмечается, олигархи потратили на свадьбу около 10 миллионов долларов.
Комментарии
Soviet da luboff !!!
И гагу на десерт)))
может Гу-га?
Ограбили народ и жируют. А главное совесть спит сладким сном.
Это нормально?
деньги любят тишину. многие об этом забывают.
телочка не по армянски выглядит. метиска?
Харош строчить, нищеброды )))
Люди развлекаются как могут, и хай с ними
Так вот почему перебои с электричеством.
4.07.2017 13:28
- гость -
телочка не по армянски выглядит. метиска?
Эльдар Османов, владелец МРСЭН, отгрохал дочери свадьбу за два десятка миллионов долларов. А предприятиям бизнесмена предъявляют иски о банкротстве. Откуда деньги на торжество? отец не арменин, арменин жених
МРСК Северо-Запада, МРСК Сибири и МРСК Урала, подконтрольные "Россетям" подали заявления о банкротстве сбытовых структур МРСЭН: "Архэнергосбыт", "Вологодская сбытовая компания", "Хакасэнергосбыт", "Роскоммунэнерго". В энергохолдинге утверждают, что текущие платежи осуществляются только по исполнительным листам. И долг МРСЭН составляет 10 млрд. руб.
МРСЭН подконтрольно Эльдару Османову и ее совладельцу гендиректору Юрию Шульгину, который сейчас находится в международном розыске. Несмотря на имеющиеся долги, в 2016 г. компания приобрела "Челябэнергосбыт" и собирается приобрести "Владимирэнергосбыт". Ситуация более чем странная. Платить по догам денег нет, а на новые приобретения они находятся. Впрочем, как и на шикарную свадьбу.
ворьё, ворьё, ворьё
кабардинец Эльдар
отец не арменин,
Османов типично русская фамилия? Или из узбеков?
Дети российских олигархов сыграли свадьбу в театре, где выдают "Оскары"
Вот уж кто не сильно переживает о "патриотизьме" ..молодцы.
и Боси нет, порадоваться за настоящих путриотов!
Вы сами их патриотами назвали. они такие же патриоты, как вы