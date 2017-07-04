Дети российских олигархов сыграли свадьбу в театре, где выдают "Оскар"

Дети российских олигархов сыграли голливудскую свадьбу в Лос-Анджелесе, сообщает паблик MASH.

Бизнесмен Эльдар Османов выдал дочь за сына Альберта Авдоляна. 2 июля свадьбы сыграли в театре "Долби", где проходит вручение премии "Оскар". Приглашение на свадьбу было в форме кейса со статуэткой внутри.

На разогреве выступала Леди Гага. Гостей развлекали симфонический оркестр и армянский ансамбль. Вели церемонию Андрей Малахов и Ксения Собчак, сообщает паблик.

Зал украсили цветами за 500 тысяч долларов. Всего, как отмечается, олигархи потратили на свадьбу около 10 миллионов долларов.