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Жители Алтайского края для приобретения жилья все чаще используют ипотечные кредиты, сообщают в региональном министерстве экономического развития.
Так, в период с января по май текущего года в крае было зарегистрировано 5409 договоров на получение ипотечных кредитов.
Если сравнивать показатели аналогичного периода прошлого года с годом текущим, то количество кредитов выросло на 9,6%, а денежные объемы ипотечных займов выросли на 11,1%.
Общая сумма кредитов по ипотеке составила за пять месяцев 6,89 миллиарды рублей.
Примечательно, что в Алтайском крае для приобретения жилья граждане берут кредиты только в рублях, а вот в иностранной валюте ипотечных сделок в 2017 году не было зарегистрировано.
"Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составил 182,3 месяца, что на 1 месяц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — также добавляют в краевом министерстве.
Что касается средневзвешенной процентной ставки, то в апреле текущего года она оставила 11,7% годовых, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в мае прошлого года.
Комментарии
Во как строптивых алтайцев, лихо подсадили на ипотечную иглу с дозой аж: 12 + 5 = 17% !
а отдавать чем ??? если молоко отдавать зачем тогда корова ?
4.07.2017 13:20
- гость -
Во как строптивых алтайцев, лихо подсадили на ипотечную иглу с дозой аж: 12 + 5 = 17% !
Во-первых, не алтайцев, так называют только неместные. Алтайцы в Республике Алтай.
Во-вторых, что за странная формула?
У меня она 12+1=13: ставка по ипотеке + страховка