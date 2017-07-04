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Жители Алтайского края для приобретения жилья все чаще используют ипотечные кредиты, сообщают в региональном министерстве экономического развития.

Так, в период с января по май текущего года в крае было зарегистрировано 5409 договоров на получение ипотечных кредитов.

Если сравнивать показатели аналогичного периода прошлого года с годом текущим, то количество кредитов выросло на 9,6%, а денежные объемы ипотечных займов выросли на 11,1%.

Общая сумма кредитов по ипотеке составила за пять месяцев 6,89 миллиарды рублей.

Примечательно, что в Алтайском крае для приобретения жилья граждане берут кредиты только в рублях, а вот в иностранной валюте ипотечных сделок в 2017 году не было зарегистрировано.

"Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составил 182,3 месяца, что на 1 месяц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — также добавляют в краевом министерстве.

Что касается средневзвешенной процентной ставки, то в апреле текущего года она оставила 11,7% годовых, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в мае прошлого года.