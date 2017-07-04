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Ремонт 70 многоэтажек ведут в Барнауле

, ИА "Амител"
Отдельные виды ремонта в 2017 году выполнили уже на 38 домах

Фото: vostochniy.mos.ru

Ремонт многоэтажек по программе капремонта продолжается в Барнауле в текущем году. Отдельные виды ремонта с января сделаны на 38 домах, на 68 — продолжаются, пишет пресс-служба администрации города.

Уточняется, что чаще всего в текущем году ведется ремонт крыш, фасадов, систем водо-, тепло- и энергоснабжения. Также меняется лифтовое оборудование.

В сообщении говорится, что ремонтные работы финансируются из фонда капитального ремонта, который формируют собственники на счетах регионального оператора. "Обеспечение проведения капитального ремонта домов осуществляет некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", — добавляют в администрации.

На сайте организации можно просмотреть перечень многоэтажек, где работы по капремонту еще идут, а также с перечнем строений, где он завершен.

Уточняется, что программа "Капремонт общего имущества в многоквартирных домах"  на 2014 — 2043 годы утверждена постановлением краевой админстрации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.07.2017 13:24
- гость -

где выгодно там ремонт
у нас потолок обвалился провисли перекрытия, есть решение суда - им по___ ждут когда жертвы будет, видимо так им интереснее

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