Многодетная мать из Тамбовской области Залина Шавхалова обратилась в суд, чтобы установить отцовство своих девяти детей, пишет "Новый Тамбов".

По словам женщины, в одиночку ей тяжело воспитывать ребят, а их отцы ей совсем не помогают. Более того, мужчины не желают признавать детей и не платят алименты.

Чтобы восстановить справедливость женщина обратилась в суд, который назначил судмедэкспертизу. Многочисленные экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста.

Как отмечается, кое-что уже удалось установить. Так, из пяти мужчин, с которыми встречалась заявительница, отцами оказались только двое, а трое отделались легким испугом. Но это только в отношении троих детей женщины. Отцов остальных шестерых еще придется устанавливать.

Женщине 33 года, родом она из Грозного. Однако последние несколько лет она живет в поселке Токаревка Тамбовской области.