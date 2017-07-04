Многодетная мать из Тамбовской области Залина Шавхалова обратилась в суд, чтобы установить отцовство своих девяти детей, пишет "Новый Тамбов".
По словам женщины, в одиночку ей тяжело воспитывать ребят, а их отцы ей совсем не помогают. Более того, мужчины не желают признавать детей и не платят алименты.
Чтобы восстановить справедливость женщина обратилась в суд, который назначил судмедэкспертизу. Многочисленные экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста.
Как отмечается, кое-что уже удалось установить. Так, из пяти мужчин, с которыми встречалась заявительница, отцами оказались только двое, а трое отделались легким испугом. Но это только в отношении троих детей женщины. Отцов остальных шестерых еще придется устанавливать.
Женщине 33 года, родом она из Грозного. Однако последние несколько лет она живет в поселке Токаревка Тамбовской области.
Комментарии
ну и ...
Шавхалова. Прочитал как Шалавова
она просто секас любит
Экспертизу всему поселку будут проводить или по РФ пройдутся?
Мне кажется в фамилии присутствуют лишние буквы "Залина Шавхалова", на самом деле Залина Шалава
<< Блудницаааа!
Образец нравственности кавказской женщины.
-Залина,у тебя действительно девять детей?
-Та откуда?
-И правда,откуда?
-Тю!Я така затуркана!
хааааааааахаааааааааааааааааха вот умора то а ну как так .