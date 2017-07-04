Фото: webmineral.ru
Работы по поиску полиметаллов в Алтайском крае будет производить государственная корпорация "Росгеология", передает "Интерфакс".
Речь идет о разработке Краснореченской площади в Рубцовском рудном районе. Поставщика на оказание данных услуг определил департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра).
В итоге в качестве подрядчика была определена госкорпорация "Росгеология". Сумма контракта составляет четверть миллиарда рублей. Эти средства будут выделены из федеральной казны.
Договором определено, что работы должны быть завершены в декабре 2019 года.
На промежуточных этапах своей деятельности, компании необходимо отчитываться о проделанных изысканиях.
Комментарии
блин, мысли материальны. только вчера подумала про это.