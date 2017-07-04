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Работы по поиску полиметаллов в Алтайском крае будет производить государственная корпорация "Росгеология", передает "Интерфакс".

Речь идет о разработке Краснореченской площади в Рубцовском рудном районе. Поставщика на оказание данных услуг определил департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра).

В итоге в качестве подрядчика была определена госкорпорация "Росгеология". Сумма контракта составляет четверть миллиарда рублей. Эти средства будут выделены из федеральной казны.

Договором определено, что работы должны быть завершены в декабре 2019 года.

На промежуточных этапах своей деятельности, компании необходимо отчитываться о проделанных изысканиях.