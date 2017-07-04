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Спасатели нашли тело последнего погибшего при опрокидывании лодки на озере Максимка в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу пресс-центра регионального главка МЧС.

Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 июля. Следователи установили, что в алюминиевой лодке находились девять человек, четверо из которых смогли спастись. На помочь тонущим с берега ринулись еще два мужчины, но они тоже погибли.

В день ЧП спасатели нашли тела четырех человек, еще двоих обнаружили в понедельник, 3 июля.

По данным на 9:15 местного времени вторника, 4 июля, поисково-спасательные работы завершаются. Последний погибший, считавшийся пропавшим без вести, найден. "Его тело поднято на поверхность", — цитирует РИА Новости сообщение.

Напомним, ранее районные власти рассказали, что трагедия произошла по причине того, что находившиеся на лодке люди все вместе встали в кормовую часть.

Следователи по данному факту ведут доследственную проверку.