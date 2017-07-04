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Приговор заместителю командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Алтай, который покровительствовал водителям, управлявшим автомобилями в состоянии опьянения, вынес суд.

Как сообщили в республиканском управлении СКР, оказавшегося на скамье подсудимых правоохранителя обвинили во взятке, служебном подлоге, злоупотреблении и превышении полномочий.

В настоящее время установлено, что офицер с июля 2012 по ноябрь 2015 года получил взятку от своего знакомого, которого лишили прав за незаконное оформление временного разрешения на управление автомобилем.

Нарушитель занимался ремонтом и обслуживанием машин и полицейский не преминул воспользоваться его услугами на сумму, превышающую 50 тысяч рублей.

Помимо этого, позже все этот же знакомый правоохранителя был пойман за рулем в состоянии опьянения. Обвиняемый выехал на место инцидента и незаконно распорядился не проводить административное разбирательство пор данному факту.

Аналогичным образом он поступил и по отношению к еще одному своему знакомому, также управлявшему машиной в состоянии опьянения и не имевшему страховой полис.

Суд приговорил правоохранителя к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,989 миллиона рублей.