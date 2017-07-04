Отпуск летом — это традиционное явление. Поэтому поиск идей, где можно его провести, становится очень актуальным. Каковы основные тенденции российского туризма и где же всё-таки предпочитают отдыхать рассказали специалисты на конференции TRAVELHUB-2017.

Рейтинг стран

Как выяснилось, большинство россиян хотят отдыхать на родине. Несмотря на заново возросший интерес к Турции, Россия занимает первое место в ТОПе туристических запросов в поисковой системе Google. Отдыхать, не выезжая за границу, хочет 63% россиян. Турция занимает второе место с 8% запросов. Третье место Таиланд — 6%. Другие популярные европейские туристические страны Италия, Испания, Греция по 4%.

Рейтинг по регионам

Всего в ТОП-20 вошли 11 российских регионов и 9 ближнего и дальнего зарубежья. В рейтинге лидируют запросы по Краснодарскому краю, Москве, Санкт-Петербургу, Анталии и Московской области. По количеству запросов первое место занимает Краснодарский край, однако существенного роста интереса к нему не наблюдается (выше на 4% в сравнении с 2015 годом). Зато вырос интерес к Анталии на целых 1397%. Существеннее всего сдал позиции Крым. Его востребованность по запросам упала на 22%. Алтайский край и Республика Алтай в рейтинг не вошли.

Запросы по городам

Верхние строчки рейтинга занимают Москва, Санкт Петербург, Сочи, Большой Сочи и Анапа. Среди зарубежных городов наиболее популярен Дубай. Минимально вырос интерес к Сочи и Большому Сочи 5% и 1%, соответственно. Интерес к Анапе упал на 7%. Несмотря на высокую популярность Дубая, рост интереса к нему в два раза уступает Праге, востребованность которой возросла на 68% в сравнении с 2015 годом.

Вадим Ощиков