По данным правоохранительных органов, 33-летний следователь УМВД по Подольску Андрей Виноградов, управлявший своим кроссовером Porsche Cayenne, сбил пожилую женщину в подмосковной деревне Поливаново, которая шла по краю дороги.

Вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшей, дал по газам и скрылся с места происшествия. Его задержали в соседнем поселке. В момент аварии полицейский был пьян, в его крови обнаружено 1,13 промилле алкоголя.

Скорую вызвал свидетель ДТП. Пожилую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами - она получила многочисленные переломы, в том числе, таза, сообщают "Вести".

Как сообщили в подмосковном управлении СК, сотруднику грозит ответственность по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что виновник ДТП уволен из полиции по отрицательным мотивам и, кроме того, в соответствии с законодательством понесет наказание. Его бывшее руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.