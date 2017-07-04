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Пьяный следователь на Porsche сбил 79-летнюю пенсионерку в Подольске

, ИА "Амител"
Виновник ДТП уволен из полиции по отрицательным мотивам

Фото: кадр из видео

По данным правоохранительных органов, 33-летний следователь УМВД по Подольску Андрей Виноградов, управлявший своим кроссовером Porsche Cayenne, сбил пожилую женщину в подмосковной деревне Поливаново, которая шла по краю дороги.

Вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшей, дал по газам и скрылся с места происшествия. Его задержали в соседнем поселке. В момент аварии полицейский был пьян, в его крови обнаружено 1,13 промилле алкоголя. 

Скорую вызвал свидетель ДТП. Пожилую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами - она получила многочисленные переломы, в том числе, таза, сообщают "Вести".

Как сообщили в подмосковном управлении СК, сотруднику грозит ответственность по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что виновник ДТП уволен из полиции по отрицательным мотивам и, кроме того, в соответствии с законодательством понесет наказание. Его бывшее руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.07.2017 14:09
перхоть

Откуда деньги на порш?

0  0
4.07.2017 14:14
- гость -

Виновник ДТП уволен из полиции отрицательным мотивам

Как понимать данную фразу? кому - мотивам,
по отрицательным мотивам или отрицательным мотивОм

0  0
4.07.2017 14:16
- гость -

А как у какого-то следователя в УМВД Подольска появилась такая машина?

0  0
4.07.2017 14:18
гость

-гость- 14:16
как и у Сечина Святая принцесса Ольга!

0  0
4.07.2017 14:19
- гость -

Рыба гниёт с головы, а мы наблюдаем как разлагается хвост.

0  0
4.07.2017 14:34
- гость -

Странно, а почему такое вообще всплывает? Никак нельзя было замять что ли?

0  0
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