По данным правоохранительных органов, 33-летний следователь УМВД по Подольску Андрей Виноградов, управлявший своим кроссовером Porsche Cayenne, сбил пожилую женщину в подмосковной деревне Поливаново, которая шла по краю дороги.
Вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшей, дал по газам и скрылся с места происшествия. Его задержали в соседнем поселке. В момент аварии полицейский был пьян, в его крови обнаружено 1,13 промилле алкоголя.
Скорую вызвал свидетель ДТП. Пожилую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами - она получила многочисленные переломы, в том числе, таза, сообщают "Вести".
Как сообщили в подмосковном управлении СК, сотруднику грозит ответственность по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что виновник ДТП уволен из полиции по отрицательным мотивам и, кроме того, в соответствии с законодательством понесет наказание. Его бывшее руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии
Откуда деньги на порш?
Виновник ДТП уволен из полиции отрицательным мотивам
Как понимать данную фразу? кому - мотивам,
по отрицательным мотивам или отрицательным мотивОм
А как у какого-то следователя в УМВД Подольска появилась такая машина?
-гость- 14:16
как и у Сечина Святая принцесса Ольга!
Рыба гниёт с головы, а мы наблюдаем как разлагается хвост.
Странно, а почему такое вообще всплывает? Никак нельзя было замять что ли?