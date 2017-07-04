Фото: dravalt.ru
Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский уверен, что новый алтайский краевой перинатальный центр "ДАР" ждет абсолютный успех.
Как сообщили в региональном Минздраве, господин Радзинский в силу своей работы побывал практически во всех перинатальных центрах страны. Говоря о "ДАРе", он подчеркнул, что в этом медицинском учреждении идеально выстроена система маршрутизации пациенток.
"Если в роддоме происходит менее 600 родов в год, то он стратегически не работает на цивилизованный показатель мира — снижение материнской смертности — у него нет конвейера, нет потока, нет готовности к оказанию медицинской помощи, и в первую очередь экстренной", — отметил акушер-гинеколог.
Говоря же о "ДАРе", Виктор Радзинский подчеркнул: "Создавая профессиональную команду и следуя протоколам оказания медицинской помощи, я убежден в абсолютном успехе этого перинатального центра".
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, техническое открытие современного краевого перинатального центра произошло в декабре прошлого года. В апреле этого года в медучреждении заработали все отделения. В настоящее время медицинская организация выходит на плановую мощность.
Комментарии
"Создавая профессиональную команду и следуя протоколам оказания медицинской помощи, я убежден в абсолютном успехе этого перинатального центра".
На сегодняшний день в "ДАР" е, нет ни профессиональной команды, ни маршрутизация толком не выполняется, а протоколы отдельная тема, так что если бабушка была бы дедушкой , то абсолютный успех бабушки гарантирован.
Да на самом деле, на данный момент с момента открытия ЗАРАБОТОК ни какой. Обманывают и врут.
Когда Радзинский ходил, он интересовался зарплатой, нам сказали говорить не меньше 20000. Но на самом деле 12000 еле набирается, кто вякнет будет уволен.
4.07.2017 14:32
Заведующая
У вас от выработки зарплата, вы не забыли?