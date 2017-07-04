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Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский уверен, что новый алтайский краевой перинатальный центр "ДАР" ждет абсолютный успех.

Как сообщили в региональном Минздраве, господин Радзинский в силу своей работы побывал практически во всех перинатальных центрах страны. Говоря о "ДАРе", он подчеркнул, что в этом медицинском учреждении идеально выстроена система маршрутизации пациенток.

"Если в роддоме происходит менее 600 родов в год, то он стратегически не работает на цивилизованный показатель мира — снижение материнской смертности — у него нет конвейера, нет потока, нет готовности к оказанию медицинской помощи, и в первую очередь экстренной", — отметил акушер-гинеколог.

Говоря же о "ДАРе", Виктор Радзинский подчеркнул: "Создавая профессиональную команду и следуя протоколам оказания медицинской помощи, я убежден в абсолютном успехе этого перинатального центра".

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, техническое открытие современного краевого перинатального центра произошло в декабре прошлого года. В апреле этого года в медучреждении заработали все отделения. В настоящее время медицинская организация выходит на плановую мощность.