Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью проекту "Вертикаль власти" описал российский парламент с помощью интернет-мемов, рассказав из каких персонажей, по его мнению, состоит нижняя палата.
"Некоторое количество ждунов. Некоторое количество крутых парней, которые… как бы ты пришел, а они тут уже были. Это вы нарисовались, а мы тут были. И, честно говоря, я в Госдуме — как молодежь на улице", — рассказал Милонов.
Милонов поделился мечтами увидеть Госдуму "местом нормального креативного творчества", где бы "старые крутые перцы не чувствовали, что они здесь единственные". По его мнению, депутаты, которые сидят в парламенте несколько сроков, уже "не помнят себя не депутатами".
Также он раскритиковал блогершу Сашу Спилберг, поговорил о борьбе с анонимностью в интернете, и рассказал о любимой шаверме.
Комментарии
Люди зачем вы этих клоунов выбираете? Приходите на выборы и забирайте бюллетень с собой!
Себя к кому относит?
из клоунов, боксеров и гимнасток.
Грамотных законов нет на протяжении 25 лет, так что пусть вернут зряплату . командировочные, отпускные и идут на свободу. Ищут работенку до 65 лет, ой да с их то способностями они же на расхват.