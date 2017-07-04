Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью проекту "Вертикаль власти" описал российский парламент с помощью интернет-мемов, рассказав из каких персонажей, по его мнению, состоит нижняя палата.

"Некоторое количество ждунов. Некоторое количество крутых парней, которые… как бы ты пришел, а они тут уже были. Это вы нарисовались, а мы тут были. И, честно говоря, я в Госдуме — как молодежь на улице", — рассказал Милонов.

Милонов поделился мечтами увидеть Госдуму "местом нормального креативного творчества", где бы "старые крутые перцы не чувствовали, что они здесь единственные". По его мнению, депутаты, которые сидят в парламенте несколько сроков, уже "не помнят себя не депутатами".

Также он раскритиковал блогершу Сашу Спилберг, поговорил о борьбе с анонимностью в интернете, и рассказал о любимой шаверме.