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19-летняя и 14-летняя жительницы города Горно-Алтайск заблудились в лесу. Инцидент произошел июньским вечером, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Уточняется, что сестры решили пройти пешком через Заимку в сторону села Соузга и заблудились. Через два часа блужданий они смогли позвонить на номер 112. На помощь им выдвинулся караул пожарно-спасательной части. Пожарные объезжали район и сигнализировали девушкам при помощи громкоговорителя.

Спустя час они услышали сигнал, и сообщили об этом спасателям. Вскоре девушки вышли из леса и были доставлены домой. Медпомощь сестрам была не нужна.