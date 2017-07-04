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Экс-депутат Мастинин сообщил, что его пытались убить в алтайский колонии

, ИА "Амител"
УФСИН проводит проверку по данному факту

Фото: asfera.info

Бывший депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, осужденный за растрату и хищение, Александр Мастинин сообщил, что его пытались убить в рубцовской колонии, где он отбывает наказание. Сообщение написанное, якобы, со слов депутата пришло на почту ИА "Амител" .

"26 июня 2017г. около 11.00 часов утра в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю четверо осужденных участвовали в нападении на экс-депутата АКЗС Александра Мастинина. Бывший депутат находился в карантинном отделении ИУ, где не могли находиться нападавшие. Мастинина, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем, пытались задушить (чтобы, возможно, выдать последствия за приступ заболевания)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что помещение было под аудио и видеонаблюдением, но Мастинин и его представители не знают, велась ли запись и какие действия предприняло руководство колонии. В сообщении от Мастинина сказано, что после случившегося у экс-депутата "сняли лишь показания электрокардиограммы".

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В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайском краю ИА "Амител" сообщили, что по данному факту ведомство сейчас проводит проверку. Его результаты будут известны позже.

А теперь подробнее о происшествии, описанном в письме.

23 июня Александр Мастинин вернулся со следственных действий (происходивших за пределами региона). Он находился в карантинном отделении ФКУ ИК-5 г.Рубцовска, где могут быть только те осужденные, кто проходит медицинское освидетельствование.

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26 июня около 10 часов дня проникло четверо осужденных.

"Осужденный К. стал словесно оскорблять Мастинина, провоцируя конфликт, после набросился на экс-депутата, схватил его за левую руку, вывернул ее назад, пытаясь сломать, затем схватив его сзади за шею начал его душить. Мастинин не мог оказать ему сопротивления, так как К. находился сзади, от удушья он стал оседать и в этот момент К. ослабил хватку и Мастинину удалось вывернуться из "смертельных объятий". Нападение со стороны К. продолжалась на протяжении трех-пяти минут, трое других участников наблюдали за происходящим не вмешиваясь, предположительно (со слов экс-депутата), чтобы в случае борьбы и активных действий с его стороны, обвинить именно его в нападении, о чем дать нужные свидетельские показания", — указано в сообщении.

Александр Мастинин, как сообщает его адвокат, считает, что это было нападение с целью убийства.

Напомним, бывшего депутата Алтайского Заксобрания Александра Мастинина осужден на шести лет лишения свободы в колонии общего режима и приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей и обязательству возместить убытки, нанесенные совершенным преступлением, на сумму более 3 миллионов рублей. Обвинение предъявлено по статье о присвоении и растрате.

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По версии следствия, в январе 2009 года под руководством экс-депутата была разработана махинация хищения денег горожан за коммунальные услуги. Деньги выводились при помощи ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул''.


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Комментарии

4.07.2017 14:39
- гость -

Нападение со стороны К. продолжалась на протяжении трех-пяти минут, трое других участников наблюдали К. находился сзади..Мастинину удалось вывернуться из "смертельных объятий".хааааааааахаааааааа.а еще 5 сидеть!!

0  0
4.07.2017 14:42
- гость -

красавчику вдуть хотели, а он думал убивают ...

1  0
4.07.2017 14:46
- гость -

хааааааа точно!!тип душить пришли))))))ага каму ты нужен))))

0  0
4.07.2017 15:04
- гость -

Такого кабана задушишь)))) как же)))

0  0
4.07.2017 15:17
acdc

Александр Мастинин, Он Же Валерий Грач. Он же Шура Петух.

0  0
4.07.2017 15:17
Гражданин

Хотели бы убить - убили бы)) Очередной пиар))

0  0
4.07.2017 15:40
- гость -

все-таки это действительно Мастинин или может быть Грач?

0  0
4.07.2017 15:46
Сява

Свободу, несправедливо осужденному, Валерию Грачу!

0  0
4.07.2017 15:52
- гость -

типа слуга народа. стрелять таких надо.

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