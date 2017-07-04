Фото: пресс-служба алтайского крайкома КПРФ

Рубцовчане, пострадавшие от подтоплений их участков и домов, получат компенсации на общую сумму в 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.

Распоряжение о выделении средств гражданам подписал 4 июля губернатор Александр Карлин. "Эти целевые средства предназначаются для выплаты субсидий гражданам – собственникам жилых домов и приусадебных участков, пострадавших от подтопления весной и в начале лета текущего года", — уточнил глава региона.

По словам губернатора, деньги горожанам начнут выплачивать уже в начале следующей неделе. Что касается порядка распределения средств, то по 10 тысяч рублей будет выделяться на каждый подтопленный приусадебный участок, а по 20 тысяч рублей получат семьи, проживающие в домах, где вода зашла на уровень пола.

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В правительстве региона напоминают, что в мае текущего года Рубцовску уже направлялись 10 миллионов рублей на реализацию неотложных мер в подтопленных городских поселках.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что в связи с подтоплением в Рубцовске вводился режим чрезвычайной ситуации. Согласно официальной позиции городских властей, в настоящее время подтопленных домов в городе нет. При этом, на минувшей неделе житель третьего по величине города на Алтае Владимир Карачев вышел на пикет у здания регионального парламента с призывом "Спасите Рубцовск". Он, в частности, заявил, что вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов.