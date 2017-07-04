Фото: airaltay.ru

Легендарный АН-2 установили на "почетную стоянку" в Международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова в качестве экспоната. Это произошло в честь 80-летия гражданской авиации Алтайского края и 20-летию ОАО "Авиапредприятие "Алтай", сообщается на сайте аэропорта.

Именно данный самолет с бортовым номером RA-40484 использовала компания "Алтайские Авиалинии" с 30 июня 1987 года. Всего судно пробыло в небе 12 тысяч часов.

В 2009 году обшивка АН-2 сильно пострадала после града, после чего его полеты были прекращены.

"Авиапредприятие "Алтай" купило самолет, чтобы установить его на привокзальной площадке как экспонат. Для этого пришлось придать самолету безупречный вид. Воздушное судно реставрировали в течение четырех месяцев. Обновленный самолет будет встречать гостей в аэропорту с июля 2017 года.