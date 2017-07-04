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Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде в период с вечера 4 до 6 июля — в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом ГУ МЧС, погода резко испортится уже в конце текущего дня. Ожидаются ливни, грозы, град. В разгул ненастья ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.

"Подразделения МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий", — указывают в спасательном ведомстве.

Граждан, в свою очередь, призывают не пренебрегать сообщениями об ухудшении погоды и соблюдать меры личной безопасности.

Напомним, что из-за сильных дождей и гроз в Барнауле за последние две недели уже дважды отключали свет. Первый такой случай произошел вечером 20 июня, второй — вечером 1 июля.

Не исключено, что подобная ситуация может повториться.