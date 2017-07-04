Жителя города Омутнинска Кировской области, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств верующих, оштрафовали по решению суда, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, в 2015-2016 годах 21-летний рабочий местного завода неоднократно размещал в соцсети изображения с надписями, оскорбляющими чувства верующих.

"Поскольку страница обвиняемого находилась в свободном доступе, то кроме его "друзей" любой пользователь социальной сети мог видеть размещенные им материалы", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в "публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих" и оштрафовал на 25 тысяч рублей.