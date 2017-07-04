Жителя города Омутнинска Кировской области, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств верующих, оштрафовали по решению суда, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, в 2015-2016 годах 21-летний рабочий местного завода неоднократно размещал в соцсети изображения с надписями, оскорбляющими чувства верующих.
"Поскольку страница обвиняемого находилась в свободном доступе, то кроме его "друзей" любой пользователь социальной сети мог видеть размещенные им материалы", — говорится в сообщении.
Суд признал его виновным в "публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих" и оштрафовал на 25 тысяч рублей.
Комментарии
скромные расценки
Интересно а можно оштрафовать РПЦ за оскорбление чувств атеиста!
На фото явная угроза и оскорбление моих чувств богохульника!
Фото на заставке - оскорбление
а если я - атеист? т.е сказав, что бога нет, могу схлопотать штраф?
что за бред происходит в последнее время. средневековье какое-то. со школы религию в мозг внедряют. страшно подумать, что через 25 лет (это одно поколение) я буду жить стране религиозных фанатиков. подобные религиозные заскоки были оправданы в свое время, тогда это была такая политика, но сколько сотен лет уже прошло. сейчас технологии рулят и деньги.
думать надо учить детей, а не поклоняться. сознание не страхом развивать, а анализированием действительности.
РПЦ мало того что лезет во все государственные дела, опрыскивает ракетоносители, лезет в армию, образование, отбирает недвижимость повсеместно , так еще и регулярно задевает людей , которые не верят в мракобесие.
Вряд ли солнце можно запачкать плюнув в него, так и тут. Это нужно не богу, это нужно попам.
Уважение народа нужно заслужить, а не вбивать его кнутом.
4.07.2017 15:14
- гость -
Интересно а можно оштрафовать РПЦ за оскорбление чувств атеиста!
На них нет статьи.