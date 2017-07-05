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Губернатор Александр Карлин ответит на вопросы жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Глава региона в среду, 5 июля, примет участие в онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн"

Фото: Владимир Вдовин

Губернатор Алтайского края Александр Карлин ответит на вопросы жителей региона на онлайн-конференции на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн". Она начнется в среду, 5 июля, в 11 утра.

В "FM-Продакшн" поступило уже более 200 вопросов. Это темы ремонта дорог, проведения газопроводов, проблема обманутых дольщиков, отсутствие уличного освещения и другие.

Самые проблемные из них будут заданы во время двухчасовой онлайн-конференции.

Видео и текстовую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Amic.ru с 11 до 13 часов. Наиболее интересные темы появится и в нашей ленте новостей.

Но в любом случае все поступившие вопросы будут переданы главе регионе.

На конференции будут присутствовать и министры правительства региона, которые будут готовы предоставить информацию по заданным вопросам.

Читайте также в сюжете: "Прямая линия" с губернатором Александром Карлиным

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Комментарии

5.07.2017 08:38
- гость -

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