Фото: avito.ru

Шестилистный клевер, который был найден у подножия Гималайского кряжа, продает житель Бердска Александр за 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito 17 июня, пишут "Новосибирские новости".

Подчеркивается, что листок клевера заламинирован в ионизированный серебром полимер, при этом можно организовать прямой доступ к черешку во время проведения ритуалов, которые требуют прямого взаимодействия. "Для сохранности артефакта рекомендуется использовать серебряную иглу", — добавляет владелец клевера.

По словам продавца, черешок шестилистника наделен чудодейственной силой. Так, утверждает бердчанин, данный символ ветра останавливает нарушенное равновесие, очищает грудную и половую чакры, изгоняет паразитирующих на тонких телах и в физическом теле инфернальных сущностей, а также восстанавливает нормальный потенциал жизненно важной энергии.

Отмечается, что владельца подобного талисмана считают "оседлавшим денежное колесо".

Шестилистный клевер пока еще никто не купил.