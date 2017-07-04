Фото: avito.ru
Шестилистный клевер, который был найден у подножия Гималайского кряжа, продает житель Бердска Александр за 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito 17 июня, пишут "Новосибирские новости".
Подчеркивается, что листок клевера заламинирован в ионизированный серебром полимер, при этом можно организовать прямой доступ к черешку во время проведения ритуалов, которые требуют прямого взаимодействия. "Для сохранности артефакта рекомендуется использовать серебряную иглу", — добавляет владелец клевера.
По словам продавца, черешок шестилистника наделен чудодейственной силой. Так, утверждает бердчанин, данный символ ветра останавливает нарушенное равновесие, очищает грудную и половую чакры, изгоняет паразитирующих на тонких телах и в физическом теле инфернальных сущностей, а также восстанавливает нормальный потенциал жизненно важной энергии.
Отмечается, что владельца подобного талисмана считают "оседлавшим денежное колесо".
Шестилистный клевер пока еще никто не купил.
Комментарии
Отмечается, что владельца подобного талисмана считают "оседлавшим денежное колесо".
Шестилистный клевер пока еще никто не купил.
не работает разводка лохов
дураки да? на семилистной марьивановне этот казёл давно бы озолотился...
4.07.2017 15:35
- гость -
Именно!
он теперь лохов до морковкиного заговенья искать будет
наркоман блин ха
чудеса в решете
Это развод хотя бы потому, что если уж этот клевер в руках нынешнего владельца,то его можно считать "оседлавшим" денежное колесо, но что-то клевер ему пока не помогает в пополнении его бюджета на 6 млн руб - вот тебе и реальная задача, а клевер бабки в клювике что-то не несет))))))))))))))... Хрень!