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Депутата одного из райсоветов Алтайского края ждет суд за присвоение денег "Зернобанка", лишившегося лицензии еще в 2015 году.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, народная избранница являлась директором одного из филиалов финансовой организации и в сентябре 2015 года получила в подотчет миллион рублей.
"Впоследствии, зная о вступлении в законные полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией, директор филиала изъяла подотчетные денежные средства, и, используя создавшуюся ситуацию, из корыстных побуждений присвоила деньги, воспользовавшись ими по своему собственному усмотрению", — констатируют в СКР.
В настоящее время расследование этого уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Что касается самого "Зернобанка", то напомним, что ЦБ России отозвал лицензию у этой финансовой организации как раз осенью 2015 года. Позже сообщалось, что в финансовом балансе банка вкралась "дыра" в 345 миллионов рублей.
Комментарии
избранница по партийным спискам? Дык это избранница лидера фракции, а не народа
А за финансовую "дыру" никого не судят? Она сама собой образовалась? А как же закон сохранения энергии?
А среди президентА, депутатов, чиновников и в нашем правительстве есть хоть один честный самый маааасенький человек ? Вот по моему мнению -ни од-но-го!