Коммунист из Барнаула Николай Фельзингер отправился в трехнедельный мотопробег "Наша Родина – СССР" до Санкт-Петербурга. Он, его супруга Снежанна и кошка Майка стартовали во вторник, 4 июля. Эта акция посвящена 100-летию Великого Октября.

Они поедут по маршруту Барнаул – Новосибирск – Омск – Екатеринбург – Ижевск – Казань – Нижний Новгород – Владимир – Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

"Если честно, мы думали, что это мероприятие у нас сорвётся. Когда мы начали готовить мотопробег, цены на бензин были одни, теперь значительно выше. Пришлось ужаться по деньгам, но у нас все получится", — рассказал коммунист.

По его словам, цель мотопробега еще и в том, чтобы объединять любителей мотоциклов, приверженцев коммунистических взглядов. По пути к нему должны присоединиться другие участники мотопробега.