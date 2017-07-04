Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Сотрудники Следственного комитета завершили проверку, которая проводилась по факту обнаружения человеческих останков в историческом центре Барнаула и вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, специалисты провели медико-криминалистическую экспертизу и пришли к выводу о давностном характере человеческих останков.

"Установлено, что останки принадлежат четырем людям. По итогам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Напомним, человеческие кости в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Ползунова были найдены коммунальщиками 14 июня этого года во время проведения ремонтных работ на сетях.

На место были направлены сотрудники следственного управления СКР. Была инициирована доследственная проверка.

Также отметим, что около 200 лет назад в этом районе располагалось кладбище, где был погребен изобретатель паровой машины Иван Ползунова. Точное место его захоронения до сих пор не установлено.



