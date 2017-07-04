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Участковая медсестра КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница" Марина Шмидт признана лучшей в России. Она победила во Всероссийском профессиональном конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", передает Минздрав Алтайского края.

Итоги конкурса были подведены 22 июня в Москве. Подчеркивается, что на третий этап поступило 357 работ из 65 российских субъектов. Из них отобрали 24 призеров в восьми номинациях конкурса.

Шмидт стала победительницей в номинации "Лучшая участковая медицинская сестра".

Отмечается, что работы победителей направили для участия во Всероссийском конкурсе после того, как прошел региональный этап.