Фото: zdravalt.ru
Участковая медсестра КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница" Марина Шмидт признана лучшей в России. Она победила во Всероссийском профессиональном конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", передает Минздрав Алтайского края.
Итоги конкурса были подведены 22 июня в Москве. Подчеркивается, что на третий этап поступило 357 работ из 65 российских субъектов. Из них отобрали 24 призеров в восьми номинациях конкурса.
Шмидт стала победительницей в номинации "Лучшая участковая медицинская сестра".
Отмечается, что работы победителей направили для участия во Всероссийском конкурсе после того, как прошел региональный этап.
Комментарии
Миленькая! Умничка! Наверное добрый и душевный человек. Пусть у нее все будет хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!
остались еще специалисты в своей профессии
Щёки наела огого.
Какие там специалисты, троешницы.
К подачкам привыкшие,вымогают всё время.
Может быть, она редкое исключение...